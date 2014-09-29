港交所称证券及衍生产品市场今日将如常运作

中国严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透香港9月29日 - 港交所(0388.HK)周一表示，香港交易所证券及衍生产品市场今日将如常运作。
香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)。