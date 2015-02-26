香港证监会取得法庭命令将上市公司中金再生清盘 为本地首例

路透香港2月26日 - 香港证监会周四称，取得原讼法庭颁令将停牌逾两年的中国金属再生资源（控股）有限公司0773.HK清盘，这是证监会运用法定权力寻求上市公司清盘首例。

证监会在一份声明中称，中金再生的业务涉及一项横跨香港、澳门、内地及美国的极之复杂、精密和不诚实计划。该计划自中金再生于2009年发表首次公开招股章程以来便开始夸大中金再生的表现、收益及利润，其规模及复杂程度在往后几年变本加厉，直至证监会在2013年7月展开有关法律程序才告终止。

证监会法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）表示，这是一项放肆及不诚实的计划，利用在世界各地设立的多个秘密代名人来欺骗香港投资者及债权人，令他们相信这间公司具有根本并不存在的往绩和表现。

“此调查工作极具挑战性，我们锲而不舍地在该公司讹称其货柜曾到达的全球多个地方进行前所未有的追查行动，以铲除这项失当行为。”他说。

调查工作还得到中国证券监督管理委员会、美国证券交易委员会、荷兰金融市场管理局及澳门金融管理局提供协助。

施卫民称，有关情况现已被制止，而法院委任的独立清盘人将获赋予控制权。清盘人将可对该公司的真实状况进行独立评估，以维护所有于本案中拥有财务权益的人士的最佳利益。

中金再生自2013年1月28日起停牌，停牌前报9.43港元，市值约111亿港元。

据案情，该计划涉及利用中金再生在澳门的全资离岸附属公司中环钢铁（澳门离岸商业服务）有限公司（中环钢铁澳门）作为管道，在2007-12年期间为中金再生带来大部分的年度利润，而中环钢铁澳门亦作为用来伪造该等利润的虚假文件和文书的制造工厂。

有关计划亦涉及废金属在中美之间的虚假付运、虚假的付运文件、虚假的帐目及极之复杂、横跨两大洲的循环现金流交易。

证监会称，中金再生在2007-09年期间的总收益及毛利看来被分别夸大了约46%或超过80亿港元及72%或超过10亿港元。例如，中环钢铁澳门在2012年向其声称在美国和香港的主要供应商支付431笔总值约24亿美元的款项，当中约98%的资金转交其声称的客户，最后透过多个银行帐户回流中环钢铁澳门，整个过程都是透过在全球各地成立但由中金再生内部中央监控的多个实体进行。

“在首次公开招股或甚至在证监会已对事件展开调查后，该计划都没有终止或至少在规模方面有缩减的迹象。相反，那些虚假的资金流转活动不论是在金额及复杂程度方面均有增无减。”证监会说。

证监会指，中金再生及其附属公司在临时清盘人获委任前的前任管理层否认曾干犯任何不当行为，及直至最近仍反对证监会的申请。不过，在不承担任何法律责任下，前任管理层退出诉讼及不参与聆讯。（完）

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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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