香港证监会市场失当行为审裁处将于明年2月对Citron负责人展开研讯

路透香港3月19日 - 香港证监会周四称，就Citron Research负责人对恒大地产(3333.HK)发出虚假报告行为，市场失当行为审裁处将于明年2月展开研讯。

证监会的声明称，市场失当行为审裁处已预留2016年2月22日至3月8日作聆讯之用。

证监会此前指出，在市场失当行为审裁处展开针对Citron主管Andrew Left的研讯程序，因其于2012年6月21日在Citron的网站发表一份报告，当中载有关于恒大的虚假及具误导性资料，包括指恒大无力偿债，并持续向投资大众呈报有欺诈成分的资料。Left现居于美国。

恒大股价在该报告发表后转跌，盘中急挫最多接近两成。而Left于报告发表前不久沽空了410万股恒大股份，然后购回，获取逾280万港元的名义利润。Left合共赚取了约170万元的实际利润。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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