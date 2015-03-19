香港证监会市场失当行为审裁处将于明年2月对Citron负责人展开研讯

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港3月19日 - 香港证监会周四称，就Citron Research负责人对恒大地产(3333.HK)发出虚假报告行为，市场失当行为审裁处将于明年2月展开研讯。
证监会的声明称，市场失当行为审裁处已预留2016年2月22日至3月8日作聆讯之用。
证监会此前指出，在市场失当行为审裁处展开针对Citron主管Andrew Left的研讯程序，因其于2012年6月21日在Citron的网站发表一份报告，当中载有关于恒大的虚假及具误导性资料，包括指恒大无力偿债，并持续向投资大众呈报有欺诈成分的资料。Left现居于美国。
恒大股价在该报告发表后转跌，盘中急挫最多接近两成。而Left于报告发表前不久沽空了410万股恒大股份，然后购回，获取逾280万港元的名义利润。Left合共赚取了约170万元的实际利润。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。