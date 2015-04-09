港股通连续第二日用尽每日额度 主板成交再破2000亿港元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月23日
1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88291人民币)
路透香港4月9日 - 香港股市持续强势，内地南下买港股的港股通.SQUOTA.HS每日105亿元人民币额度周四午盘开市后45分钟用罄，为沪港通去年11月开通以来，连续第二日用尽额度。
继周三大升3.8%后，恒生指数.HSI今天早盘初段最多曾暴升6.4%，国企指数.HSCE最多涨7.3%。但其后升幅收窄，香港时间13:49，恒指涨2.89%，国企指数升2.54%。主板成交逾2,118亿港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88291人民币)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米[XTC.UL]最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。