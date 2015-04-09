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中国财经 | 2015年 4月 9日 星期四 14:37 BJT

港股通连续第二日用尽每日额度 主板成交再破2000亿港元

路透香港4月9日 - 香港股市持续强势，内地南下买港股的港股通.SQUOTA.HS每日105亿元人民币额度周四午盘开市后45分钟用罄，为沪港通去年11月开通以来，连续第二日用尽额度。

继周三大升3.8%后，恒生指数.HSI今天早盘初段最多曾暴升6.4%，国企指数.HSCE最多涨7.3%。但其后升幅收窄，香港时间13:49，恒指涨2.89%，国企指数升2.54%。主板成交逾2,118亿港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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