港股具上升动力 恒指中长期可挑战32,000点历史高位--景顺

自3月27日收市后中国公布公募基金可参与沪港通交易以来，恒生指数在短短七个交易日大涨3,530点或14.4%，并重返28,000点关口，今天终于回吐最多近2%。

景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监陈柏钜在记者会上称，对整体大市有信心，因为估值便宜且投资者持货不足，这次推动大市上的因素是中国放宽内地基金购买港股，但迄今尚未有新基金进场，故对后市继续看好。

“根据外国的经验，有量宽的国家，其指数必然会重返几年新高，恒生指数要升至历史高位需要较长时间，但创新高亦不出奇。”他说。

他并指出，“恒生指数2016年市盈率11.1倍，市帐率1.2倍，我们仍能找到很多优质且现价低于长期平均估值水平的股票。”

尽管复活节假期过后股市升势更为凌厉，然陈柏钜认为，股市不存在高风险，反而在劲升四天后出现调整，显示出市场动力依然强劲，后市表现取决于资金流向。据他了解，由于假期关系，不少基金经理和机构投资者均错过了这次升市。

景顺维持今年初给出看好中国和印度股市的观点，尤其是中国面对通缩压力之下，未来将有降息降准等宽松动作。

陈柏钜称，预期中国3月的出口和消费增长放缓，令首季GDP增速有可能降至7%以下，通缩压力增大，令中国有需要在未来12个月减息200个基点以及下调存款准备金率400个基点。但若没有大规模资金外流，则货币政策将保持稳定，无需要降准。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。