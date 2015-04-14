港股具上升动力 恒指中长期可挑战32,000点历史高位--景顺

《信报》：美国优先七情上面 做“刁”须防做出大祸
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透香港4月14日 - 环球投资管理公司景顺(IVZ.N)周二称，香港股市仍具上升动力，因估值便宜且投资者持货不足，预料恒生指数.HSI在中长期将挑战2007年32,000点的历史高位。
自3月27日收市后中国公布公募基金可参与沪港通交易以来，恒生指数在短短七个交易日大涨3,530点或14.4%，并重返28,000点关口，今天终于回吐最多近2%。
景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监陈柏钜在记者会上称，对整体大市有信心，因为估值便宜且投资者持货不足，这次推动大市上的因素是中国放宽内地基金购买港股，但迄今尚未有新基金进场，故对后市继续看好。
“根据外国的经验，有量宽的国家，其指数必然会重返几年新高，恒生指数要升至历史高位需要较长时间，但创新高亦不出奇。”他说。
他并指出，“恒生指数2016年市盈率11.1倍，市帐率1.2倍，我们仍能找到很多优质且现价低于长期平均估值水平的股票。”
尽管复活节假期过后股市升势更为凌厉，然陈柏钜认为，股市不存在高风险，反而在劲升四天后出现调整，显示出市场动力依然强劲，后市表现取决于资金流向。据他了解，由于假期关系，不少基金经理和机构投资者均错过了这次升市。
景顺维持今年初给出看好中国和印度股市的观点，尤其是中国面对通缩压力之下，未来将有降息降准等宽松动作。
陈柏钜称，预期中国3月的出口和消费增长放缓，令首季GDP增速有可能降至7%以下，通缩压力增大，令中国有需要在未来12个月减息200个基点以及下调存款准备金率400个基点。但若没有大规模资金外流，则货币政策将保持稳定，无需要降准。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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