长和国际股价曾大涨1.2倍 中央汇金增持该股好仓至68%

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透香港5月4日 - 从事物业租及电影发行和授权的长和国际(0009.HK)周一股价最多曾大涨1.2倍，公司称不知悉股价及成交量变动的原因；据联交所权益披露，中央汇金上周二（4月28日）从事持有长和国际好仓由零突然增至68.39%。
长和国际股价午盘后飙高，最多曾暴涨1.2倍至1.56港元，创2011年12月以来新高。香港时间15:24升幅略收窄至87%，成交额逾2.65亿港元。
该公司发出声明称，董事会确认不知悉导致公司股份价格及成交量变动的原因，或任何必须公布任何的资料或内幕消息。
据联交所权益披露中央汇金上周二（4月28日）从事持有长和国际好仓由零突增至68.39%，涉及约10.246亿股股份，但没有显示涉及股份代价，以及在场内或场外交易。而根据注释，当中约8.748亿股是以对股份持有保证权益的人的身份持有，其余约1.5亿股以其所控制的法团的权益持有。
长和国际业务包括物业租务、电影发行及授权使用、电影菲林冲印及物业与酒店发展。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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