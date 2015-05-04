长和国际股价曾大涨1.2倍 中央汇金增持该股好仓至68%

路透香港5月4日 - 从事物业租及电影发行和授权的长和国际(0009.HK)周一股价最多曾大涨1.2倍，公司称不知悉股价及成交量变动的原因；据联交所权益披露，中央汇金上周二（4月28日）从事持有长和国际好仓由零突然增至68.39%。

长和国际股价午盘后飙高，最多曾暴涨1.2倍至1.56港元，创2011年12月以来新高。香港时间15:24升幅略收窄至87%，成交额逾2.65亿港元。

该公司发出声明称，董事会确认不知悉导致公司股份价格及成交量变动的原因，或任何必须公布任何的资料或内幕消息。

据联交所权益披露中央汇金上周二（4月28日）从事持有长和国际好仓由零突增至68.39%，涉及约10.246亿股股份，但没有显示涉及股份代价，以及在场内或场外交易。而根据注释，当中约8.748亿股是以对股份持有保证权益的人的身份持有，其余约1.5亿股以其所控制的法团的权益持有。

长和国际业务包括物业租务、电影发行及授权使用、电影菲林冲印及物业与酒店发展。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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