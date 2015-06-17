港交所称行政总裁李小加获续约三年 惟报酬待遇维持不变

路透香港6月17日 - 于2009年加入香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)的行政总裁李小加再获续约三年，任期至2018年10月中届满，惟报酬待遇维持不变。

港交所周三公布，董事会已批准就李小加的行政总裁合约续约三年，由2015年10月16日起至2018年10月15日，报酬待遇维持不变，包括薪酬、由薪酬委员会建议并经董事会批准的酌情花红及/或奖授股份，以及全职雇员福利及公积金。

港交所称，“上述报酬待遇乃经考虑集团行政总裁一职的责任轻重及所需经验才干，参照金融业内相若职位所获酬金后而议定。”

今年初李小加获加薪4%，薪酬由865万港元升至900万港元。连同花红及股份奖授福利等，2014年的报酬总计约4,091万港元，较2013年增加7%。

现年53岁的李小加原为投资银行家，先后在摩根大通和美林证券担任要职。2009年10月加入港交所后，致力策划收购伦敦金属交易所及推动中港市场融合。

据联交所资料显示，身兼港交所执行董事的李小加于本月初申报其持有接近58万股港交所股份，按今天收市价计市值约1.65亿港元。

李小加续约事宜须待香港证监会批准。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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