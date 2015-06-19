港交所将展开不同投票权架构正式谘询 以提升上市地竞争力

路透香港6月19日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周五称，预计于今年第三或第四季就不同投票权架构进行正式谘询，以提升香港作为上市地的竞争力。

港交所旗下的联交所去年8月就应否容许已在或有意在联交所市场上市的公司、采用给予若干人士与其持股量不成比例的投票权或其他相关权利的管治架构（不同投票权架构），进行概念性谘询。

根据今天发表的谘询结果显示，市场支持就修订《上市规则》以接纳不同投票权架构的建议展开第二阶段谘询，因此，联交所快将完成撰写一份建议草案，预计于第三季或第四季初进行正式谘询。

港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说，“不同投票权架构不应在所有情况下均适用。我们现正考虑建议‘一股一票’应视为常规，但某些公司应可在若干情况及若干规限下获许采用不同投票权架构。我们并不预期此等架构将在香港变得普遍。”

中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)于2013年寻求以“合伙人制度”在香港上市遭到监管当局拒绝，因这种架构容许少数合伙人控制董事局，违反“一股一票”原则，结果阿里巴巴转赴美国上市，事件引发香港市场广泛争议。

港交所表示，第二阶段的谘询文件亦会考虑另一课题，讨论有不同投票权架构的公司作第二上市的事宜。此外，联交所亦将谘询市场意见，应否在若干程度上放宽现时对「业务重心」在大中华区的公司作第二上市的限制。

建议草案发表之前，须先与持份者商讨才进入正式谘询程序。若涉及上市规则的改变，须得到证监会同意。（完）

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(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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