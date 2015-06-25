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中国财经 | 2015年 6月 25日 星期四 18:15 BJT

香港证监会称董事局一致决定不支持不同投票权架构上市草案

路透香港6月25日 - 香港证监会周四称，董事局一致决定不支持以不同投票权架构上市之建议草案。

证监会的声明称，联交所于6月19日就不同投票权架构发表的谘询总结概述了建议草案的部分相关特点，以便就不同投票权架构进行第二阶段的谘询。证监会研究过该建议的更详尽版本。

证监会并称，“该建议草案涉及公司以不同投票权架构在联交所作主要上市。证监会董事局一致决定不支持。”

港交所此前公布，旗下联交所决定就不同投票权架构展开第二阶段谘询，预计于第三季或第四季进行。（完）

参看相关细节，可点选网址 (here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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