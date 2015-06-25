香港证监会不支持不同投票权架构上市建议草案 因对监管带来挑战（更新版）

(新增细节和港交所回应)

路透香港6月25日 - 香港证监会周四称，董事局一致决定不支持以不同投票权架构上市之建议草案，因对监管工作构成不确定性且保障措施不足。

而提出该份建议草案的港交所(0388.HK)则回应指，这对旗下联交所推出的第二阶段正式谘询将有重大影响，联交所将与证监会继续构通，再决定下一步的最佳方案。

联交所于6月19日就不同投票权架构发表的谘询总结概述了建议草案的部分相关特点，以便就不同投票权架构进行第二阶段的谘询，预计于第三季或第四季推出。

证监会研究过该建议的更详尽版本后表示，“该建议草案涉及公司以不同投票权架构在联交所作主要上市。证监会董事局一致决定不支持。”

证监会指出，对不同投票权架构的讨论的一个焦点，是与美国就中国内地业务的上市地的竞争。香港的营商及竞争环境受多项因素影响，并可在相对较短时间内出现重大转变。证监会在执行其监管职能时，会考虑长远及短期目标，致力维持公平透明等核心原则，巩固香港作为国际金融中心的声誉。

就建议草案提出“符合资格的申请人须拥有非常高的预计市值”，证监会董事局认为，公司规模庞大并不能保证它会公平地对待其股东。

证监会指，“举例来说，这些发行人有更大机会成为指数成份股，令到指数基金及其他利用公众资金进行投资的‘被动式’机构投资者，在即使基金经理并不赞同这些发行人的不同投票权架构的情况下，被迫买入并持有它们的股票。”

至于建议草案提出“联交所要求合资格申请人具备某些与其行业及公司创办人贡献有关的特征并将其作为一系列‘加强适当性’要求”，证监会对此表示强烈关注，更表明不会赞成在此基础上继续进行。

“由于在适用这些要求时只能依赖主观判断，故有其内在的不明确性。”证监会并称，“一个依赖监管机构主观判断来厘定哪些上市申请人可采用不同投票权架构的制度，不但会导致监管上的不确定性，亦可能导致决策的过程不一致和不公平。”

**香港市场及声誉将会受损**

建议草案还提出“只有新的上市申请人才会获准采用不同投票权架构”，证监会认为，假如不同投票权架构变得普遍，香港的证券市场及声誉将会受损。

证监会解释，其所考虑的包括建议草案能否有理有据地限制不同投票权架构获采用的情况，以及是否设有有效措拖以防止不合资格的申请人规避这些限制。

而要使这一限制发挥作用，必须设立有效的措施，防止不合资格的发行人利用分拆、资产转移或其他形式的企业重组等安排去规避此项限制。证监会对于联交所建议的反规避条文是否有效，表示重大关注。

此外，证监会对不同投票权架构的发行人收购现有上市资产所带来的潜在影响有所关注。假以时日，若不受限制的话，上市后交易可导致现有上市业务及资产的重大部分被转移至不同投票权架构之下。这对市场及投资大众的利益构成不利影响。

证监会认为，建议草案没有解释当中多少项建议的保障措施及条件能够获持续监察，以及监管机构或公众股东可对违反规定的公司采取那些行动。

中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)于2013年寻求以“合伙人制度”在香港上市遭到监管当局拒绝，因这种架构容许少数合伙人控制董事局，违反“一股一票”原则，结果阿里巴巴转赴美国上市，事件引发香港市场广泛争议。

为此，联交所去年8月就不同投票权架构上市进行概念性谘询，以便决定是否进行正式谘询。

不过，香港富商李嘉诚日前开腔支持沿用“同股同权”（或“一股一票”）制度，而多家著名资产管理公司安本亚洲、贝莱德(BLK.N)、富达、道富、瑞银等在首阶段谘询中指任何情况下均不接受不同投票权架构。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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