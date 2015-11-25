香港电能实业股东会多比数否决与长江基建合并计划 今早复牌

路透香港11月25日 - 香港首富李嘉诚的企业王国成员--电能实业(0006.HK)称，与长江基建(1038.HK)的合并计划遭到股东会多比数否决，两间公司股票将于今早复牌。

电能实业周二晚间在联交所一份声明中称，就与长建合并的决议案，结果获得50.8%票数赞成，49.2%票数反对，未能通过。

就以上结果，电能实业发言人表示，“我们对投票结果感到失望，但尊重股东表达的意向，公司业务将如常运作。我们会作内部商讨，以决定下一步行动，长远目标是希望为股东增值。”

李嘉诚今早离家时被传媒追访，但他只让传媒拍照，就电能实业与长建合并被否决的提问，则不予置评。

根据收购守则，要约人或于该方案过程中其任何一致行动人士均不得于12个月内就电能实业再提出要约。

长江基建9月提出以换股方式合并电能实业，惟部分券商指作价偏低，公司10月提高收购作价，换股比率由1.04升至1.066，每股特别股息亦由5港元升至7.5港元。

然而，机构投资者顾问ISS建议对经修订的合并方案投反对票，因换股比率低于预估区间1.09-1.2。而周二股东会上有小股东亦对换股比率偏低表示不满。

电能实业与长江基建停牌前分别收报72.65港元及69.05港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)