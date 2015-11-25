香港电能实业股东会多比数否决与长江基建合并计划 今早复牌

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月25日 - 香港首富李嘉诚的企业王国成员--电能实业(0006.HK)称，与长江基建(1038.HK)的合并计划遭到股东会多比数否决，两间公司股票将于今早复牌。
电能实业周二晚间在联交所一份声明中称，就与长建合并的决议案，结果获得50.8%票数赞成，49.2%票数反对，未能通过。
就以上结果，电能实业发言人表示，“我们对投票结果感到失望，但尊重股东表达的意向，公司业务将如常运作。我们会作内部商讨，以决定下一步行动，长远目标是希望为股东增值。”
李嘉诚今早离家时被传媒追访，但他只让传媒拍照，就电能实业与长建合并被否决的提问，则不予置评。
根据收购守则，要约人或于该方案过程中其任何一致行动人士均不得于12个月内就电能实业再提出要约。
长江基建9月提出以换股方式合并电能实业，惟部分券商指作价偏低，公司10月提高收购作价，换股比率由1.04升至1.066，每股特别股息亦由5港元升至7.5港元。
然而，机构投资者顾问ISS建议对经修订的合并方案投反对票，因换股比率低于预估区间1.09-1.2。而周二股东会上有小股东亦对换股比率偏低表示不满。
电能实业与长江基建停牌前分别收报72.65港元及69.05港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。