猴年展望：香港股市难改“上落市”格局 需灵活转身择优而买应对风险

路透香港1月7日 - 相比起2015年面对A股大升大跌以及人民币贬值等风暴来袭时的措手不及，2016年港股投资者不妨借鉴齐天大圣，以灵活转身并择优而买的手法去应对各种不确定性。

投资界预期，经过去年的震荡后，今年港股将会回稳，恒生指数.HSI因估值便宜故下行压力不大，但基于美国加息、中国经济增速及人民币贬值阴霾犹在，暂时难改“上落市”格局，恒指波动空间预测在22,000-25,000点，与去年末相比潜在升幅只有0.4-14%，较现水平则有7-22%的升幅。

“投资者必须积极，不可以偷懒，因为去年的经验告诉我们，市场波动速度好快，要随时捕捉机会进行沽货获利或者趁低吸纳。”瑞银财富管理投资总监兼亚太区股票副主管何伟华说。

恒生指数于2015年下跌7.2%，逊于2014年1.3%的正回报，反映H股表现的恒生中国企业指数.HSCE则大跌19.4%，与2014年的10.8%正回报有较大反差。而恒指去年的高低位波幅较前三年扩大约一倍至8,000点以上，重返2011年欧债危机时的水平。

而2016年开局不利，首个交易日因人民币贬值及熔断机制触发中国股市急挫，并拖累包括港股在内的全球股市表现，令投资者惊吓不已。不过何伟华认为，若以未来六个投资期限来看，H股与红筹股的表现会更胜一筹，受助于中国短期刺激措施包括减低过剩产能、去楼市库存以及持续减息降准而带来的估值调升。

中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。当日港股则录得三个月来最大跌幅。

摩根资产大中华投资总监王浩对今年H股表现亦感乐观。他说，H股于2015年落后环球主要股市表现，反映投资者对中国经济放缓、企业盈利减速以及人民币贬值等因素的担忧，不过大跌过后，预期H股于2016年有较大潜在升幅，尤其是银行和能源板块两大火车头的机会最多，因银行股估值十分便宜，而油价有机会反弹至50-60美元/桶水平将带动能源股造好。

综合券商预测，2016年国企指数目标介乎10,000-12,500点，较去年末潜在升幅4-29%，较现水平则高出13-42%。

**资金充裕**

左右股市表现的除基本面因素之外，流动性亦十分重要。过去一年全球资金明显由弱货币流向强美元，正好说明为何H股跌势比香港本地股票更为剧烈。因港元与美元挂钩的关系，资金愿意停泊在香港市场，也令到银行体系结余创出历史新高。

本地最大中资银行--中银香港(2388.HK)预期，香港初期不跟随美国加息，令利率仍处于较低水平，吸引投资者进入股市。资金面方面，香港市场未受新兴市场走资冲击，港汇指数普遍维持较强区间，反映无论是新兴市场动荡的避险需求，或是人民币贬值压力上升，内地股市调整的资金回流，均成为香港吸引资金动力，对股市较为有利。

不过美国基金公司景顺的亚洲（日本除外）首席投资总监陈柏钜指出，人民币去年8月贬值后不少存款由人民币转换为港元，令人担心这些热钱是否视港元为美元等同的避难所而继续停泊在香港市场。而人民币贬值最大问题在于政策不清晰，窒碍资金流向香港市场及中国股票。

“官方说811贬了1.9%是一次性，12月11日（发布CFETS人民币指数变相）再贬又说是一次性，这教投资者如何相信央行的政策？”他并说，“减息降准又没贯彻始终，在如此讯息混淆的环境下，有谁愿意承担这些风险？”

而市场寄望深港通以及QDII2正式推出能够带动更多内地资金南下投资，进一步盘活港股投资气氛。中金公司的策略报告指出，预期深港通将于上半年宣布并正式开通，现有沪港通扩容亦将同步进行，同时会进一步放宽投资门槛，估计受惠板块包括H股较A股折让大的股份、深圳价值类股票以及香港上市的A股影子股。

根据香港联交所资料，2015年沪港通南向交易（港股通）录得净流入金额1,272亿港元，但北向交易（沪股通）净流入仅185亿元人民币，这与内地资金外流趋势基本一致，也反映出内地投资者南下投资需求日益增加。

**焦点仍是新经济**

选股方面，综合券商评论，2016年的投资焦点仍在新经济，以科技和医护为最多推介，而一些受惠改革政策的国企股开始愈受重视。投行高盛还建议，增持电讯和房地产两个板块，建银国际亦偏好非银行金融、能源及汽车。

基金施罗德投资大中华区股票主管卢伟良称，在经济增长迟缓及盈利低迷的环境下，该行今年仍将重点投资于拥有可持续业务模式及强劲现金流的公司，继续增持互联网、旅游及教育，同时选择性地投资能够受惠于利好政府政策的公司，包括铁路设备、环境保护及可再生/替代能源。

该行亦看好香港本地较传统的企业，特别是商业地产投资者、多元化地区及环境综合企业、泛区域保险公司及个别出口制造商。这些企业拥有非常保守的资产负债表、稳健的业务优势、利好的股息以及投资者非常熟悉的优质管理层。

但偏好相若无可避免地会令到某些板块更加“拥挤”，导致估值“高处未算高”的现象。兴业金融资产管理有限公司高级投资经理何立志认为，这个情况今年仍将持续，因投资者避险情绪仍然高涨，尤其是去年第三季开始人民币贬值对企业盈利带来负面影响将开始浮现，同时市场亦关注银行追加拨备可能导致不良资产水平上升以及减少派息。（完）