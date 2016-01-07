香港恒指收跌3.1%创两年半最低 受中国股市暴跌拖累

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透1月7日 - 香港指标股指周四跌至2013年中期以来最低水平，受中国股市自由落体式暴跌7%引发的恐慌传染。
恒生指数.HSI收降3.1%至20,333.34点，为2013年7月以来最低收盘水平。
恒生国企指数.HSCE大跌4.2%至8,753.97点，创2011年10月以来最低收盘价位。
内地股市再现千股跌停，累及港股主要类股均下挫。
中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 白云/龚芳)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。