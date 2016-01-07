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中国财经 | 2016年 1月 7日 星期四 16:29 BJT

香港恒指收跌3.1%创两年半最低 受中国股市暴跌拖累

路透1月7日 - 香港指标股指周四跌至2013年中期以来最低水平，受中国股市自由落体式暴跌7%引发的恐慌传染。

恒生指数.HSI收降3.1%至20,333.34点，为2013年7月以来最低收盘水平。

恒生国企指数.HSCE大跌4.2%至8,753.97点，创2011年10月以来最低收盘价位。

内地股市再现千股跌停，累及港股主要类股均下挫。

中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫。(完)

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 白云/龚芳)

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