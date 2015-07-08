香港上市中资券商股急跌 市场忧虑股市跌势未止拖累盈利

路透香港7月8日 - 香港上市中资券商股周三早盘暴跌，多只股份跌幅逾两成，因投资忧虑股市跌势未止将拖累券商盈利。

以资产计中国最大券商--中信证券(6030.HK)最多泻23%，银河证券(6881.HK)及国泰君安国际(1788.HK)跌幅分别达26%及29%。

中州证券(1375.HK)最多下挫28%，国联证券(1456.HK)亦急跌两成。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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