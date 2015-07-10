港股短期料仍波动 政府将确保市场有足够流动资金--香港财政司长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月10日 - 受希腊问题及内地A股大挫影响，香港股市本周大幅波动。财政司司长曾俊华周五指出，港股在未来一段时间相信仍会受到外围因素影响持续波动，但认为市民毋须过份担心，金管局、证监会等监管机构将确保市场有足够的流动资金。
港股本周一至三连续下跌，其中恒生指数.HSI周三更重挫5.8%，创下自2008年金融海啸以来最大单日跌幅。不过，周四、五在内地多招救市下A股反弹，港股亦收复部份失地，惟累计本周仍跌4.5%。
曾俊华今天与金管局、证监会及港交所(0388.HK)进行例会后会见记者。他表示，虽然这几天香港市场大幅波动，但秩序保持良好，交投结算运作维持畅顺，外汇和拆息市场正常运作，港元汇率和利率亦保持稳定。
＂我们过往有不少面对这些情况的经验，大体来讲，香港市场参与者的表现是成熟的，在风险管理方面有一定的能力，这一点非常重要。＂他指出。
他并向市场派＂定心丸＂，指金管局在有需要时会向银行提供流动资金；而证监会亦会加强市场监察的工作，并且就经纪的流动资金进行压力测试，确保经纪有足够的流动资金进行运作。
但曾俊华亦提醒市民，港股在未来一段时间相信仍会受到外围因素影响而持续波动，特别是未来几天欧盟各国将就希腊援助方案商讨，而环球经济仍会维持低速增长的格局，各国央行的政策方向各异或会影响资金流向和利率预期。
＂投资者在市场波动时应保持冷静，审慎管理风险。但我认为市民毋须过份担心，我会继续密切注视环球和本地经济变数和挑战，确保本港金融体系和宏观经济稳定。＂他说。
被问到中港股市波动会否影响＂深港通＂的推出日期时，曾俊华重申，政府对＂深港通＂已做好准备，相信中央政府在适当时间会推出，香港届时将会配合，但目前没有推出的具体时间表。
港交所主席周松岗6月份曾表示，深港通将于今年内启动。但没有给出深港通启动日期。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。