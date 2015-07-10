港股短期料仍波动 政府将确保市场有足够流动资金--香港财政司长

路透香港7月10日 - 受希腊问题及内地A股大挫影响，香港股市本周大幅波动。财政司司长曾俊华周五指出，港股在未来一段时间相信仍会受到外围因素影响持续波动，但认为市民毋须过份担心，金管局、证监会等监管机构将确保市场有足够的流动资金。

港股本周一至三连续下跌，其中恒生指数.HSI周三更重挫5.8%，创下自2008年金融海啸以来最大单日跌幅。不过，周四、五在内地多招救市下A股反弹，港股亦收复部份失地，惟累计本周仍跌4.5%。

曾俊华今天与金管局、证监会及港交所(0388.HK)进行例会后会见记者。他表示，虽然这几天香港市场大幅波动，但秩序保持良好，交投结算运作维持畅顺，外汇和拆息市场正常运作，港元汇率和利率亦保持稳定。

＂我们过往有不少面对这些情况的经验，大体来讲，香港市场参与者的表现是成熟的，在风险管理方面有一定的能力，这一点非常重要。＂他指出。

他并向市场派＂定心丸＂，指金管局在有需要时会向银行提供流动资金；而证监会亦会加强市场监察的工作，并且就经纪的流动资金进行压力测试，确保经纪有足够的流动资金进行运作。

但曾俊华亦提醒市民，港股在未来一段时间相信仍会受到外围因素影响而持续波动，特别是未来几天欧盟各国将就希腊援助方案商讨，而环球经济仍会维持低速增长的格局，各国央行的政策方向各异或会影响资金流向和利率预期。

＂投资者在市场波动时应保持冷静，审慎管理风险。但我认为市民毋须过份担心，我会继续密切注视环球和本地经济变数和挑战，确保本港金融体系和宏观经济稳定。＂他说。

被问到中港股市波动会否影响＂深港通＂的推出日期时，曾俊华重申，政府对＂深港通＂已做好准备，相信中央政府在适当时间会推出，香港届时将会配合，但目前没有推出的具体时间表。

港交所主席周松岗6月份曾表示，深港通将于今年内启动。但没有给出深港通启动日期。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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