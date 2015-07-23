中央汇金增持光大银行H股 涉资约2,146万元人民币

路透香港7月23日 - 据香港联交所权益披露显示，中央汇金本周二（21日）在场内增持光大银行(601818.SS)(6818.HK)H股，涉资约2,146万元人民币。

资料显示，中央汇金当天在场内买入606.1万股光大银行H股，每股平均价为3.54元人民币。光大银行H股是以港元交易，但权益披露所示的股份交易价则为人民币。光大银行H股当天收报4.32港元。

经过此次增持后，中央汇金持有光大银行H股好仓比例，由18.98%升至19.07%。

中央汇金公司本月初表示，坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求控股机构不减持所持有的控股上市公司股票，支持控股机构择机增持。中央汇金近期并已在二级市场买入了ETF，并将继续买入操作。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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