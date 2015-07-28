《信报》：中外齐来“提款” 港股弱势难改

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
--7月28日
当部分内地官媒及市场人士以为中央政府强力托市行动奏效，或至少取得阶段性成绩，令市况喘稳之际，昨天A股再失惊无神来个急插水，大泻近三百五十点，跌幅达百分之八点五，是八年来最惨烈的一日，过去二十日内地由上而下全方位起锚的万亿救市大行动，部分苦心已付诸流水。惯于跟跌的港股当然不能幸免，恒指一度大挫八百四十五点，收市仍跌超过七百七十点，并跌穿二百五十天牛熊分界线。在内地及外围阴晴飘忽的不利因素困扰下，港股未来一段时间恐难摆脱弱势，下行压力挥之不去。
其实，在中央政府不顾一切落重药救市后，已有分析指这些措施只能暂时刹住内地投资者的抛货套现潮，当局虽意图以「化骨绵掌」把大市的沽售力量极速化掉，强行把A股「去杠杆化」（de-leveraging），但并没有令需要资金回笼周转的企业、投资者得到其他资金供应，改变他们出货套现还债的倾向。换言之，庞大的沽售潮随时卷土重来。
近日市况看来稍稍稳定，政府官员维稳的压力略减，仍有资金压力的企业固然要采取减磅行动，一些较早前因停牌或被劝喻暂缓卖股的公司，同样把握机会套取现金。而一旦有部分企业开了头改变只买不卖的做法，同样缺乏资金和希望减少杠杆的企业及投资者便会不甘后人，齐齐夺门而逃，A股不来个急挫才怪。而只要去杠杆化的情势不变，中央政府的人为托价及限制沽货措施将继续扭曲市场及累积沽压，令这种游击式的沽售潮不断重演，A股暂无法脱离险境。
值得注意的是，A股市场变成「跳楼机」，对下行压力已相当沉重的实体经济平添不明朗因素。要知道当初中央大力催谷股市，就是希望能带来财富效应及形成新的资金池，一方面刺激消费及内需，拉动经济；另一方面让大量资金紧绌的企业，可透过股市集资以减债及增加投资。但现在A股泡沫爆破兼大起大落，不但难以塑造新的资金池，反而因波动而导致企业有损失，变相形成黑洞，不断消耗企业、投资市场的资金，甚至人民银行透过宽松货币政策提供的「银弹」，部分也被吸进黑洞「填氹」，无助发挥提振经济的作用，间接令中央长官意志的经济增长「保七」目标落空。
A股形势不妙，港股同时受充满利淡因素的欧美股市夹击。本来，希腊债务危机经过峰回路转纠缠后，欧洲渐已转危为安，至少希腊暂不「脱欧」。但近一年多来成为环球股市升势火车头的美股，却因加息脚步声趋近及公司业绩欠佳而疲态毕呈，道指上星期已连跌三天，回落到一万七千点左右的水平。从联储局主席耶伦近期的公开发言，以及联储局职员「虾碌」漏出的文件清楚显示，联储局今年之内肯定至少加息一次，以展现美国终于摆脱金融海啸的阴霾，利率政策开始迈向正常化。
虽然美国今年加息的消息一直在市场流传，但由于早前美国经济反覆不定，仍有分析猜测美国的加息周期将延至明年初才启动，不过，金融市场其实已蠢蠢作动，重新调整投资布局，包括把资金从股市流向债市、减少在商品市场的投资比例等；原盘据于新兴市场寻求较佳回报的资金也准备回流美国。根据资料，最近个多星期就有百亿美元计资金撤离新兴市场，随着加息将兑现，资金流窜情况肯定加剧。
美股及环球股市面对下调压力非轻，再加上资金撤出包括港股在内的亚太区新兴市场，香港股市淡势只怕非一时三刻可变。
显而易见，在亚太区内最开放、资金进出最容易便捷的香港，正面对内外交煎困局。内地A股风暴停不了，可以自由沽售的港股已成为内地投资者的「提款机」兼对冲工具，透过抛售港股套现回内地。美国加息周期开始带动欧美资金撤出亚太区同样令港股受压，成为外国基金的「提款机」，往后恒指即使偶尔反弹，也慎防只是「死猫弹」，弱势难改，当未确定是否身处谷底，暂不宜胡乱入市血拚。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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