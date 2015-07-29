中州证券称管理层自8月起通过QDII以月薪购买公司股票

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月29日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券）(1375.HK)周三公布，其管理层将自8月起通过合格境内机构投资者（QDII）购买公司股票。
中州证券在联交所一份声明并称，管理层包括但不限于董事长、总裁及其他管理人员，他们同意于8月起以每月发放的薪酬入市。
这家以河南省为据点的券商，去年中在香港发行15亿港元H股上市，招股价每股2.51港元，并正筹划发行至多8.77亿A股。
该公司上周公布，按每股4.28港元发行5.92119亿股新H股，筹资约25.3亿港元。
该股今天收升3.46%，报4.78港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。