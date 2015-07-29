中州证券称管理层自8月起通过QDII以月薪购买公司股票

路透香港7月29日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券）(1375.HK)周三公布，其管理层将自8月起通过合格境内机构投资者（QDII）购买公司股票。

中州证券在联交所一份声明并称，管理层包括但不限于董事长、总裁及其他管理人员，他们同意于8月起以每月发放的薪酬入市。

这家以河南省为据点的券商，去年中在香港发行15亿港元H股上市，招股价每股2.51港元，并正筹划发行至多8.77亿A股。

该公司上周公布，按每股4.28港元发行5.92119亿股新H股，筹资约25.3亿港元。

该股今天收升3.46%，报4.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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