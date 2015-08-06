恒指公司8月17日推出深港跨境指数 以捕捉两地市联动机会（更新版）

路透香港8月6日 - 尽管深港通推出迟迟无期，香港恒生指数公司周四宣布，将于8月17日（周一）与深圳证券信息公司合作推出一支深港跨境指数系列，以回应市场对中港市场

联动带来的投资需求。

恒生国证深港指数系列将由一项综合指数及旗下五项行业分类指数所组成，目标覆盖五大主要行业总共100只成份股，这些公司深圳或香港为总部。

恒指公司董事兼研究及发展主管黄伟雄对路透称，该跨境指数旨在为基金公司捕捉两地市场联动带来的机会，预期基金公司将以指数为基础推出产品。

“不清楚深港通何时推出，但深港联动是其中一个趋势，有部分客户认为内地股市经历调整后反而变得吸引。”他说。

恒生国证深港指数并不是深港通的基准指数，但指数本身涵盖五大行业之中市值最大20间公司，相信这些公司很大机会被列入深港通股票名单之内。

恒指公司董事兼总经理关永盛称，计划与深圳证券信息公司一同编算更多跨境指数，以进一步协助投资者掌握机遇，例如深港通。

市场翘首以待的深港通能否如期于今年内推出，仍是未知之数。港交所(0388.HK)发言人重申，深港通系统准备就绪，等待监管部门宣布推出后，港交所便可向业界给出指引并开始测试工作。

一名中资证券人士指出，由于深港通对于中国A股加入MSCI新兴市场指数.MSCIEM以及人民币加入SDR（IMF特别提款权篮子货币）有正面作用，因此相信监管部门仍然希望深港通可以于今年内推出。

但市场上有不少意见认为，6月中旬内地股市连续下跌，投资者信心仍然低迷，监管层以稳A股为前提下，深港通可能会延后推出。

据港交所资料显示，7月沪港通北向A股交易（沪股通）买入及卖出成交额按月下降14%，并录得315亿元人民币净流出；同期南向港股交易（港股通）买入及卖出成交额按月升12%，惟同样录得净流出61亿港元。

以下为恒生国证深港指数概览：

选股范畴 恒生综合指数和国证A股指数的成份股

以深圳或香港为总部

属于五个行业分类之一：金融、房地产、消费、资讯

科技和基建运输

挑选准则 根据市值

成份股数目 每项行业指数的成份股数目上限设置为20

每项行业指数最多包含10只A股和10只香港上市股票

综合指数的成份股数目上限设置为100

成份股检讨周期 每半年

加权方法 --改良自由流通市值加权

--成份股比重上限设置为10%

推出日期 2015年8月17日

基日 2011年6月30日

基值 3,000

货币# 人民币

指数发布 每隔2秒实时发布

指数代号 恒生国证深港指数.SZHKI

恒生国证深港金融指数.SZHKF

恒生国证深港房地产指数.SZHKRE

恒生国证深港消费类指数.SZHKC

恒生国证深港资讯科技指数.SZHKT

恒生国证深港基建运输指数.SZHKIF

（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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