深港通仍待监管部门批准 本月开始技术测试--港交所CEO

路透香港8月12日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通仍等待监管部门批准，但本月开始市场系统开发工作。

他在业绩发布会上称，就深港通，港交所上周底已完成所有技术工作，本月开始市场系统开发工作，包括与部分市场参与者进行技术测试，并将测试推向深圳。

“这些都是正常的市场准备工作。”他并指出，“（深港通）没收到任何监管部门审批或清晰指示，还在等待审批。”（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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