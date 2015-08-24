香港市场运作良好 政府有能力应付外来冲击--财政司司长（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透香港8月24日 - 就环球金融市场大幅波动，香港财政司司长曾俊华周一称，香港市场运作良好，港元汇价稳定且未见大量资金外流；并强调政府有能力应付任何市场变化及外来冲击。
曾俊华向记者表示，尽管今天市场大幅波动，香港证券市场秩序保持良好，交投结算运作维持畅顺，港元外汇及拆息正常运作，没有出现大量资金流出的情况。
“银行体系保持高度流动性，有能力应对市场波动，而金管局在有需要时可以向银行提供流动资金的支持。”他说。
他并称，证监会已就经纪的流动资金进行压力测试，没收到任何经纪出现困难的报告。
香港股市连跌第七个交易日，主要股指周一跌逾千点或5%，受全球市场波动和中国经济相关担忧加剧所拖累。而港元兑美元保持在7.75强方兑换保证上方。
曾俊华称，短期内环球市场的资金流和情绪极不稳定，部分地区政治局势变化亦会带来不少风险，但香港拥有稳定健全的金融体系以及完善的市场基建系统，有能力应付市场变化。
“市场与监管机构的风险管理工作全面，有能力应付外来冲击，政府将确保金融和宏观经济保持稳定。”他说。
被问及政府是否有救市措施，曾俊华称，“（政府）最重要是确保市场运作畅顺，看不到有需要，亦无计划、无意愿作出任何干预。”（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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