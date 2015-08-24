香港市场运作良好 政府有能力应付外来冲击--财政司司长（更新版）

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路透香港8月24日 - 就环球金融市场大幅波动，香港财政司司长曾俊华周一称，香港市场运作良好，港元汇价稳定且未见大量资金外流；并强调政府有能力应付任何市场变化及外来冲击。

曾俊华向记者表示，尽管今天市场大幅波动，香港证券市场秩序保持良好，交投结算运作维持畅顺，港元外汇及拆息正常运作，没有出现大量资金流出的情况。

“银行体系保持高度流动性，有能力应对市场波动，而金管局在有需要时可以向银行提供流动资金的支持。”他说。

他并称，证监会已就经纪的流动资金进行压力测试，没收到任何经纪出现困难的报告。

香港股市连跌第七个交易日，主要股指周一跌逾千点或5%，受全球市场波动和中国经济相关担忧加剧所拖累。而港元兑美元保持在7.75强方兑换保证上方。

曾俊华称，短期内环球市场的资金流和情绪极不稳定，部分地区政治局势变化亦会带来不少风险，但香港拥有稳定健全的金融体系以及完善的市场基建系统，有能力应付市场变化。

“市场与监管机构的风险管理工作全面，有能力应付外来冲击，政府将确保金融和宏观经济保持稳定。”他说。

被问及政府是否有救市措施，曾俊华称，“（政府）最重要是确保市场运作畅顺，看不到有需要，亦无计划、无意愿作出任何干预。”（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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