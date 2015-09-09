香港恒生指数大涨4.1% 涨幅为2011年12月以来最大

路透9月9日 - 香港股市周三连续第二日大涨，指标恒生指数单日百分点涨幅创近四年最高。

恒指.HSI收涨4.1%至22,131.31点，国企指数.HSCE大涨5.2%，报9,975.53点。

这是恒指自2011年12月1日以来的最大涨幅。

分析师表示，恒生指数自4月峰值下跌了近30%之后，相对较低的估值正吸引买家逢低入市，卖空者回补空头仓位，亦协助反弹力道。

有迹象显示中国避免经济进一步下滑的措施或正在见效，中国内地股市今日连续第二日上涨，使得人气获得了扶助。

港股全线上涨，成交量也复苏，是周二的三倍。

香港首富李嘉诚旗下长江基建(1038.HK)及电能实业(0006.HK)公布合并后，股价今日分别大涨4.2%及5.8%。(完)

(编译 李春喜/王洋; 审校 蔡美珍)

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