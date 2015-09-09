香港股市未来仍有波动 投资者应量力而为--财政司长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月9日 - 香港股市周三继续录得明显反弹，财政司司长曾俊华表示，相信未来市况仍会有波动，呼吁投资者要小心并要量力而为。
曾俊华启程到菲律宾宿雾出席亚太区经济合作组织财长会议前，在机场对记者表示，目前在不同经济体都存在一些很不稳定的因素，相信这亦会影响到不同地方经济上的发展，尤其是在亚太区。
他指出，在欧洲基本上衰退已在发生，在日本也看不到有些甚么增长，唯一好的地方是美国仍有一些增长。
＂这个亦会影响到下半年整体的经济增长，我们会密切留意对香港的影响是怎样。＂他称。
香港股市继周二回升后，恒生指数.HSI今天收市再大幅反弹4.1%，为2011年12月1日以来最大的单日升幅。主板成交额由周二的826.58亿港元增至1,154.32亿港元。
被问到＂深港通＂开通时间表时，曾俊华重申，政府对此已经备就绪，一有决定就可以推行，但就没回应落实的时间表，只称要待政策上作出决定。
＂中央决定何时推动，我们便可以推行了。＂他说。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。