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中国财经 | 2015年 10月 2日 星期五 16:22 BJT

港股收升3.2% 受中国经济刺激政策激励

路透香港10月2日 - 港股周五收升逾3%，进一步远离本周稍早所及两年低位，中国支持房地产市场和低迷经济的举措激励投资者。

博彩类股跳涨，之前数据显示，博彩营收降幅小于前月。银河娱乐(0027.HK)跳涨10%，永利澳门(1128.HK)涨7.4%，金沙中国(1928.HK)股价扬升6%，澳博控股(0880.HK)攀升6.4%。

恒生指数.HSI涨3.2%至21,506.09点，本周升1.5%。

港股第三季下挫逾20%，主要是受对中国大陆的担忧所累。港股周一和周四都因公共假期而休市。

恒生国企指数.HSCE上涨3%至9,686.64点，得益于长城汽车(2333.HK)大涨13%的提振，中国此前调降对小汽车的税率。（完）

(编译 李爽/高琦 审校 王洋/于春红)

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