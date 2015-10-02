港股收升3.2% 受中国经济刺激政策激励

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月2日 - 港股周五收升逾3%，进一步远离本周稍早所及两年低位，中国支持房地产市场和低迷经济的举措激励投资者。
博彩类股跳涨，之前数据显示，博彩营收降幅小于前月。银河娱乐(0027.HK)跳涨10%，永利澳门(1128.HK)涨7.4%，金沙中国(1928.HK)股价扬升6%，澳博控股(0880.HK)攀升6.4%。
恒生指数.HSI涨3.2%至21,506.09点，本周升1.5%。
港股第三季下挫逾20%，主要是受对中国大陆的担忧所累。港股周一和周四都因公共假期而休市。
恒生国企指数.HSCE上涨3%至9,686.64点，得益于长城汽车(2333.HK)大涨13%的提振，中国此前调降对小汽车的税率。（完）
(编译 李爽/高琦 审校 王洋/于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。