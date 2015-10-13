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中国财经 | 2015年 10月 13日 星期二 10:53 BJT

香港证监会预期中港股市互联互通机制的扩大“快将回复正轨”--高层

路透香港10月13日 - 香港证监会周二称，预期中港股市互联互通机制的扩大“快将回复正轨”。

证监会行政总裁欧达礼在监管高峰会上并称，证监会与港交所(0388.HK)就新的基金分销平台进行商讨。

市场原本预期深港通最快于下半年推出，但6月尾开始国内股市陷入股灾状态，监管层须全力救市。港交所行政总裁李小加上月初表示，由于近月内地股市波动，心理上现时并非讨论互联互通的好时机，故步伐或会放慢。（完）

(记者 Michelle Price/雷美珍；审校 张喜良)

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