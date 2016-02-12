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中国财经 | 2016年 2月 12日 星期五 10:22 BJT

香港股市猴年首个交易日恒指急挫近4% 金融和资源类股领跌

路透香港2月11日 - 香港股市周四在猴年首个交易日“黑盘”高挂，全日急挫近4%，受累于金融和资源类股份下跌，因投资者担忧油价回软加深对环球经济打击。

港股恒生指数.HSI收跌3.85%至18,545.80点，为六个月最大单日跌幅，并曾低探2012年6月以来低位，成交669亿港元。

恒生国企指数.HSCE亦挫4.93%至7,657.92点。

重磅股汇丰控股(0005.HK)跌穿50港元水平，是自2009年4月以来低位；收报49.5港元，跌幅5.44%。

交易员称，今日港股表现基本补回春节假期间美国股市跌幅，市场避险情绪非常强烈，因投资者担忧油价回软，可能进一步引发商品企业爆煲潮，金融股首当其冲。

过去三天为农历新年假期，香港今天首日复市。

港交所行政总裁李小加在猴年首个交易日开市仪式上称，今年是挑战及困难的一年，坏消息不断，要考验大家智慧、耐心及信心。但他对香港市场仍充满信心，相信经过一段时间消化后，市场可以回复正常。

香港政府官员重申，有信心联系汇率制度有助香港抵御市场波动及冲击，政府亦有信心可维护联汇制度。（完）

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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