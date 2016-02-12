香港股市猴年首个交易日恒指急挫近4% 金融和资源类股领跌

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月11日 - 香港股市周四在猴年首个交易日“黑盘”高挂，全日急挫近4%，受累于金融和资源类股份下跌，因投资者担忧油价回软加深对环球经济打击。
港股恒生指数.HSI收跌3.85%至18,545.80点，为六个月最大单日跌幅，并曾低探2012年6月以来低位，成交669亿港元。
恒生国企指数.HSCE亦挫4.93%至7,657.92点。
重磅股汇丰控股(0005.HK)跌穿50港元水平，是自2009年4月以来低位；收报49.5港元，跌幅5.44%。
交易员称，今日港股表现基本补回春节假期间美国股市跌幅，市场避险情绪非常强烈，因投资者担忧油价回软，可能进一步引发商品企业爆煲潮，金融股首当其冲。
过去三天为农历新年假期，香港今天首日复市。
港交所行政总裁李小加在猴年首个交易日开市仪式上称，今年是挑战及困难的一年，坏消息不断，要考验大家智慧、耐心及信心。但他对香港市场仍充满信心，相信经过一段时间消化后，市场可以回复正常。
香港政府官员重申，有信心联系汇率制度有助香港抵御市场波动及冲击，政府亦有信心可维护联汇制度。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。