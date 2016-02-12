香港股市猴年首个交易日恒指急挫近4% 金融和资源类股领跌

港股恒生指数.HSI收跌3.85%至18,545.80点，为六个月最大单日跌幅，并曾低探2012年6月以来低位，成交669亿港元。

恒生国企指数.HSCE亦挫4.93%至7,657.92点。

重磅股汇丰控股(0005.HK)跌穿50港元水平，是自2009年4月以来低位；收报49.5港元，跌幅5.44%。

港交所行政总裁李小加在猴年首个交易日开市仪式上称，今年是挑战及困难的一年，坏消息不断，要考验大家智慧、耐心及信心。但他对香港市场仍充满信心，相信经过一段时间消化后，市场可以回复正常。