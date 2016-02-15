香港恒生指数收盘跳涨逾3% 受全球市场反弹激励

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透2月15日 - 香港股市周一收高逾3%，创五个月来单日最大涨幅，受日股劲升及上周五欧美股市涨势激励。
中国内地股市结束一周农历春节假期，恢复交易首日跌幅意外温和，亦激励一些买兴。
恒生指数.HSI跳涨3.3%，报18,918.14点，上周五曾跌至三年半低点。恒生国企指数.HSCE劲扬4.8%，报7,863.84点，上周累计跌近7%。
这两个指数今日均创下去年9月9日以来最大单日涨幅。
各类股全线上涨，能源和金融类股涨幅居前，全球银行业巨擘汇丰(0005.HK)大涨4.3%，此前该银行决定将总部留在英国。 (完)
(编译/审校 蔡美珍/于春红/高琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)