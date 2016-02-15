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中国财经 | 2016年 2月 15日 星期一 16:31 BJT

香港恒生指数收盘跳涨逾3% 受全球市场反弹激励

路透2月15日 - 香港股市周一收高逾3%，创五个月来单日最大涨幅，受日股劲升及上周五欧美股市涨势激励。

中国内地股市结束一周农历春节假期，恢复交易首日跌幅意外温和，亦激励一些买兴。

恒生指数.HSI跳涨3.3%，报18,918.14点，上周五曾跌至三年半低点。恒生国企指数.HSCE劲扬4.8%，报7,863.84点，上周累计跌近7%。

这两个指数今日均创下去年9月9日以来最大单日涨幅。

各类股全线上涨，能源和金融类股涨幅居前，全球银行业巨擘汇丰(0005.HK)大涨4.3%，此前该银行决定将总部留在英国。 (完)

(编译/审校 蔡美珍/于春红/高琦)

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