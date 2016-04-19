港交所准备于7月25日再度推行收市竞价交易时段--消息

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月19日 - 据三名消息人士周二对路透称，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)准备于7月25日再度推行收市竞价交易时段，以助减低市场波动性，有关措施亦与国际同业看齐。
港交所曾于2008年5月引入收市竞价交易时段，惟环球金融海啸期间因发生汇丰控股(0005.HK)极端价格变动事件（在收市竞价时段惊现较收市价低近四分一的叫价盘），故推出后10个月遭到腰斩。
至2015年7月港交所决定重新推出收市竞价交易时段，并计划于2016年中实施，优化措施包括于第二阶段才考虑推出设有卖空价规则的卖空；将输入买卖盘时段由7分钟缩短至5分钟，令收市竞价交易时段可于下午4时10分（而非下午4时12分）收市。此外，首阶段起即将所有交易所买卖基金（ETF）纳入收市竞价交易时段。
港交所发言人称，今年2月开始测试收市竞价时段交易，预计于5-6月与市场波动调节机制一并进行市场演习，并会适时公布具体推出日期。（完）
(记者 Michelle Price/雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。