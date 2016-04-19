港交所准备于7月25日再度推行收市竞价交易时段--消息

路透香港4月19日 - 据三名消息人士周二对路透称，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)准备于7月25日再度推行收市竞价交易时段，以助减低市场波动性，有关措施亦与国际同业看齐。

港交所曾于2008年5月引入收市竞价交易时段，惟环球金融海啸期间因发生汇丰控股(0005.HK)极端价格变动事件（在收市竞价时段惊现较收市价低近四分一的叫价盘），故推出后10个月遭到腰斩。

至2015年7月港交所决定重新推出收市竞价交易时段，并计划于2016年中实施，优化措施包括于第二阶段才考虑推出设有卖空价规则的卖空；将输入买卖盘时段由7分钟缩短至5分钟，令收市竞价交易时段可于下午4时10分（而非下午4时12分）收市。此外，首阶段起即将所有交易所买卖基金（ETF）纳入收市竞价交易时段。

港交所发言人称，今年2月开始测试收市竞价时段交易，预计于5-6月与市场波动调节机制一并进行市场演习，并会适时公布具体推出日期。（完）

(记者 Michelle Price/雷美珍；; 审校 杨淑祯)