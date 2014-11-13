沪港通结算业务短期内不会为中国银行带来利润贡献--高管

路透北京11月13日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)金融机构部总经理徐辰周四称，短期看沪港通的结算清算并不会给该行带来明显的利润贡献，利润主要来源仍是依靠存贷利差。

中行支付清算部总经理张青松在同一场合表示，虽然沪港通开通短期内带来了香港离岸人民币存款利率的上涨，但从长期来看，对在岸离岸两个市场利率与汇率的融合，逐步的趋同，都将发挥重大的作用。

“随着中国推进改革开放，未来人民币资本项下的可兑换，资本市场的进一步开放，我们现在的每一个动作都是在为未来做准备，不是求一时的利润。”徐辰说。

此前，香港中央结算有限公司选定中国银行为“沪股通”独家结算银行，由中银香港(2388.HK)和中行上海市分行分别担任香港和内地结算银行。今年10月，中国证券登记结算有限责任公司已同意中国银行“港股通”跨境资金结算业务资格申请，并指定中银香港作为中登公司在香港结算的开户银行，办理相关结算业务及换汇业务。

徐辰表示，沪港通结算受每日交易额限制，加上结算清算是银行给客户提供的最基本的服务之一，通常费用都会尽量给予减免。

中国证监会和香港证监会周一联合宣布，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。

中银国际证券销售及研究市场交易部主管白韧则表示，未来相当一段时间内，港币和人民币的交易量会大增。而目前香港金管局仍然反复强调港币会维持联系汇率，与美元挂钩的情况不会改变。

“所以虽可以看到市场对人民币的需求会大增，但短时间内，港币目前的地位不会改变。”白韧说。

他并认为，取消香港居民人民币兑换的上限，将有助于降低离岸人民币市场的融资成本。

香港金融管理局（HKMA）周三宣布自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，将更加方便沪港通及其他人民币金融交易；预料措施会令到人民币存款温和增长。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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