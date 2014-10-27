香港《星岛日报》：“占中”危及金融 累沪港通煞车

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（10月27日）
香港交易所昨天发出公告，表示至今尚未取得启动沪港通的相关批准，因此没有实施的确实日期。公告没有说明原因，而证监会亦无进一步评论，令人心生疑问︰究竟沪港通迟迟不「开车」，是技术原因，还是与「占中」造成的政治乱局有关？可能仍有人乐观地认为是前者，猜想只因准备未就绪，但以目前局势看来，我们绝对有理由相信，沪港通无限期延迟，与香港政治不稳定有直接关系。
占领行动启动至今已三十天，示威者仍然非法占据市区的几条主要道路，旺角更冲突不断，随时爆发骚动，但学联等发起团体仍然半步不让，坚持继续占领，更扬言将行动升级，誓要将香港推向更动荡的局面。维港上空仍然阴霾满布，政治形势充满不确定性，由于金融与国家安全密不可分，中央必须对此作出慎密考虑，不会同意在这时候推行涉及内地和香港的重大金融措施。
影响金融市场的最重要因素是政治稳定，目前香港正处于极不稳定的政治环境，学联与泛民发动群众冲击政府管治，欲制造持久纷乱，以此作武器逼中央与特区政府让步，冲突随时进一步激化。面对这情况，中央没可能让沪港通开行，而会从国家安全出发，暂时将计划搁置。
中央与特区政府还考虑到，外国大鳄正虎视眈眈，可能趁着香港出现政治危机，乘势兴波作浪，以九八年「突袭」香港金融市场的手法，再发动强攻，以大捞一笔，若如此，一场金融风暴便会爆发。所以，对中央而言，现阶段也不是开通沪港股市「直通车」的适当时间。
香港国际金融中心的重要基石是健全法律制度，以及深厚的法治传统，但「占领」运动以违法作为手段搞政治抗争，给法治带来极大冲击，也削弱外资对香港法治的信心。法治受到的侵蚀如继续下去，香港国际金融中心的地位必将动摇。
财政司司长曾俊华在网志说，罗马要多年建成，但可于一念之间毁灭，这确是智慧之言。香港国际金融中心经几代人努力建立，但可能在这场政治风暴下毁于一旦。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。