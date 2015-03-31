香港《文汇报》：＂北水＂涌入 港股有望迎来＂大时代＂

美国税改将冲击中美贸易均衡 人民币需贬1.8-6.3%对冲--德银
路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。
（3月31日社评）
受中证监放宽公募基金买港股消息刺激，港股昨日一度显着升逾400点，高位迫近25,000点，成交显着增加至1,400亿港元。内地放宽资金来港，并为＂深港通＂＂开车＂作出部署，显示国家金融改革开放的步伐加快，互联互通的大中华股市正在逐渐形成，香港股市将迎来一个充满机遇的＂大时代＂。
＂沪港通＂开通以来，资金南下受限，呈现重沪轻港的现象。如今中证监松绑资金南下，规模可达到1.4万亿元人民币， 是重大利好的消息。果然，内地＂放水＂消息的影响立竿见影，昨日港股市创下多项新高纪录：港股市值达26.64万亿港元，创历史新高；市场成交金额亦创今年新高，达1,417亿港元；＂港股通＂成交金额达到55.93亿港元，是＂沪港通＂开通以来最高；＂港股通＂的每日额度使用亦创新高，达25.59亿元人民币。情况反映两地的资金向港股流动的趋势，且由于A股估值已升高，港股相对较平，刺激投资者吸纳港股的意愿。
＂沪港通＂推出以来，资金汇聚效应下，沪股已出现狂牛现象，连中小型股票的创业板、中小板股票也活蹦乱跳，不利股市长远健康发展。中证监松绑资金南下，对资金起到分流作用，避免沪股大起大落。两地监管机构近期为激活＂沪港通＂动作不断，除内地放宽资金来港，香港亦研简化基金沽货程序，而深成指成份股将由40只扩大至500只，或成为＂深港通＂可买卖名单。市场人士预计，随着两地股市互联互通的层次愈来愈广泛，＂深港通＂有望提早开通。沪港深三地市场的互联互通是不可阻挡的大势所趋，一个规模庞大、互联互通的大中华区股市逐渐形成，将为港股市场带来巨大的资金，并有望吸引更多企业，特别是优质的国际性企业来港上市，进一步巩固香港国际金融中心的地位和优势。
中国新一轮经济开放步伐不断加快， ＂沪港通＂、＂深港通＂、＂一带一路＂、亚投行战略正式或即将落实，金融业对外开放的新格局日渐清晰。中证监松绑公募基金南下投资港股，有助加速人民币资本国际化，为建立开放型经济体制，在更深层次、更大范围融入全球经济打下更坚实基础。
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