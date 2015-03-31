香港《文汇报》：＂北水＂涌入 港股有望迎来＂大时代＂

＂沪港通＂开通以来，资金南下受限，呈现重沪轻港的现象。如今中证监松绑资金南下，规模可达到1.4万亿元人民币， 是重大利好的消息。果然，内地＂放水＂消息的影响立竿见影，昨日港股市创下多项新高纪录：港股市值达26.64万亿港元，创历史新高；市场成交金额亦创今年新高，达1,417亿港元；＂港股通＂成交金额达到55.93亿港元，是＂沪港通＂开通以来最高；＂港股通＂的每日额度使用亦创新高，达25.59亿元人民币。情况反映两地的资金向港股流动的趋势，且由于A股估值已升高，港股相对较平，刺激投资者吸纳港股的意愿。

＂沪港通＂推出以来，资金汇聚效应下，沪股已出现狂牛现象，连中小型股票的创业板、中小板股票也活蹦乱跳，不利股市长远健康发展。中证监松绑资金南下，对资金起到分流作用，避免沪股大起大落。两地监管机构近期为激活＂沪港通＂动作不断，除内地放宽资金来港，香港亦研简化基金沽货程序，而深成指成份股将由40只扩大至500只，或成为＂深港通＂可买卖名单。市场人士预计，随着两地股市互联互通的层次愈来愈广泛，＂深港通＂有望提早开通。沪港深三地市场的互联互通是不可阻挡的大势所趋，一个规模庞大、互联互通的大中华区股市逐渐形成，将为港股市场带来巨大的资金，并有望吸引更多企业，特别是优质的国际性企业来港上市，进一步巩固香港国际金融中心的地位和优势。