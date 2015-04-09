香港《经济日报》：内资蜂拥南下 炒港股现新常态

（4月9日社评）

港股昨牛气大盛，主因是内地资金急涌港股，外资亦赶搭顺风车。北水源源南下，港股尤其内地投资者熟悉的中资股升势应未尽，惟如A股般的大上大落市况，势成港股后市新常态。

港股在长假期后强势回归，恒指急飙961点之余，主板成交额更创2,500亿元的历史新高。港股突牛气急升，主因是内地资金大举涌向港股，最明显指标是北水南下的＂港股通＂额度昨用罄，是沪港通去年11月启动以来首次。

港股升势除受内资推动外，近期部分外资大行亦转为唱好港股，加上港元汇价昨午突转强，反映全球亦呈泛滥的外资，部分亦乘北水涌港之大势，跟风加入这场资金市盛宴。在内外资皆力谷港股下，港股的资金驱动游戏很可能只是刚刚开始。

由于今次港股资金市主要受北水推动，一些内地股民的投资取向与风格，对港股后市的影响力将大超从前，本地投资者要搭顺风车，至少有两方面要留意。

在投资取向方面，内地资金南下买港股，受惠较大的应是国企H股，又或以内地为主要业务基地的中资股份。此因不少在港挂牌的国企H股，较其A股股价仍折让动辄两、三成，至于其他中资股，估值亦较A股同类股份相对便宜，对手持大量资金、急欲寻找低吸机会的内地投资者而言，港股尤其他们熟悉名字的＂中字股＂，将是首具吸引力的目标。

至于投资风格方面，相比香港投资者习惯＂矮仔上楼梯＂，内地股民炒股远为勇进，若相中有炒作概念的股票，便一鼓作气围炒，甚至无视基本因素，集中弹药将该股股价在短时间内推至天价。

尤其港股不如A股有涨跌停机制，每天升跌幅没上限，内地热钱可更放胆舞高个别股份，哪怕是市值庞大公司，股价在一天内暴涨30%、40%，又或因内地资金一哄而散呈双位数暴跌，或成港股未来常态。投资者须知内地股民投资目的与勇进风格，对股市尤其个别股份急上急落将要有心理准备，迎接升幅大、波幅亦更大的港股后市新格局。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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