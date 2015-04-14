中国证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。因A股持续上涨，港股成为价值洼地，同一家公司A股和H股平均价差达三成，近期内地投资者对于港股的投资兴趣快速升温。路透