港交所将新增34只股票期货及丰富资产类别 以迎接QDII2机遇

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港11月30日 - 为迎接未来内地QDII2(合格境内个人投资者境外投资)试点启动带来的机遇，香港交易所(0388.HK)将新增34只股票期货及大力丰富资产类别，为内地投资者进行全球资产配置提供更多选择。
港交所行政总裁李小加周日在网志上表示，港交所总结了港股通下南向投资者的交易情况与经验，从中选出港股通交易最活跃的股票，新增了34只股票期货，拟分两批于11月30日及12月7日推出。
“两批期货合约推出后，将覆盖港股通下占约60%交易量的股票，香港市场股票期货合约的数量也将由37只扩容至71只，为广大投资者提供更加丰富的选择。”他称。
他并指出，随着南向投资增加，市场对于管理股价波动风险的需求与日俱增，如果使用得当，股票期货也能为投资者提供更灵活的交易策略以及更全面的风险管理手段。
此外，继去年推出首批金属期货小型合约后，港交所还将于12月14日推出第二批伦敦金属期货小型合约--伦敦镍期货小型合约、伦敦锡期货小型合约及伦敦铅期货小型合约。
李小加并表示，自2012年收购伦敦金属交易所以来，港交所一直在丰富产品线，尤其是加快发展股票以外的其他资产类别产品。
今年首10个月，港交所的股票期权交易量较去年同期增逾46%，而股票期货交易量则增长91%。（完）
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(记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。