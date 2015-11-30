港交所将新增34只股票期货及丰富资产类别 以迎接QDII2机遇

路透香港11月30日 - 为迎接未来内地QDII2(合格境内个人投资者境外投资)试点启动带来的机遇，香港交易所(0388.HK)将新增34只股票期货及大力丰富资产类别，为内地投资者进行全球资产配置提供更多选择。

港交所行政总裁李小加周日在网志上表示，港交所总结了港股通下南向投资者的交易情况与经验，从中选出港股通交易最活跃的股票，新增了34只股票期货，拟分两批于11月30日及12月7日推出。

“两批期货合约推出后，将覆盖港股通下占约60%交易量的股票，香港市场股票期货合约的数量也将由37只扩容至71只，为广大投资者提供更加丰富的选择。”他称。

他并指出，随着南向投资增加，市场对于管理股价波动风险的需求与日俱增，如果使用得当，股票期货也能为投资者提供更灵活的交易策略以及更全面的风险管理手段。

此外，继去年推出首批金属期货小型合约后，港交所还将于12月14日推出第二批伦敦金属期货小型合约--伦敦镍期货小型合约、伦敦锡期货小型合约及伦敦铅期货小型合约。

李小加并表示，自2012年收购伦敦金属交易所以来，港交所一直在丰富产品线，尤其是加快发展股票以外的其他资产类别产品。

今年首10个月，港交所的股票期权交易量较去年同期增逾46%，而股票期货交易量则增长91%。（完）

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