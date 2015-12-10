港股弱势料延至明年上半年 人民币有贬值压力--中信里昂

路透香港12月10日 - 投行中信里昂证券周四称，预期香港股市弱势将持续至明年上半年，主要挑战在于国内房地产投资放缓和通缩压力上升，而人民币有贬值压力。

中国内地及香港策略研究部主管张耀昌在记者会上称，中国经济正在转型，估计需要2-3年才见稳定，在经济增长放缓的拖累下，相信至明年上半年港股持续疲弱，下半年随着房地产市场库存见顶回落以及商品价格同比较低的效应带动下，股市可望好转。

“明年股市主要挑战在于国内房地产投资增速将首度由正变负，并拖累整体经济表现。”他说，“另一项挑战就是国内通缩压力上升，估计本月稍后的中央经济工作会议之后，中国会再次减息，明年继续减息降准。”

张耀昌称，海外投资者最担忧人民币贬值的问题，而他认为，明年人民币仍有贬值压力，因最大贸易伙伴欧洲面对欧元贬值6%的可能性，但预期人民币贬值幅度不会与欧元看齐，因中国政府有能力支持人民币汇价。

他并指出，预期深港通将于明年上半年开通，沪港通的投资额度亦会扩大，使A股加入MSCI新兴市场.MSCIEM机会增加。

中信里昂设定2016年恒生指数.HSI目标24,000点，恒生国企指数.HSCE目标10,500点，分别较现水平约有10%潜在升幅。至于中国股市沪综指.SSEC明年交易区间估计在3,000-3,700点，因新股增加令到市场波动性增大。

个股方面，该行的10大首选股为百度(BIDU.O)、北京控股(0392.HK)、中国交通建设(1800.HK)、中国移动(0941.HK)、东风汽车(0489.HK)、京东(JD.O)、绿叶制药(2186.HK)、中国财险(2328.HK)、上海石化(0338.HK)以及信义光能(0968.HK)。

中信里昂的中港股票组合于2015年回报为-2%，但跑赢MSCI中国5%；以三年为基准的回报为25%，亦好于大市表现。（完）