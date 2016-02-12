《信报》：猴年经济栽筋斗 出招扶持要及时

2月12日

刚翻进新的生肖年，猴子便狠狠栽了个大筋斗，港股在初四启市四脚朝天，大泻超过七百四十点，所谓万象更新的期许，竟在一元复始便被戳破，看来今年香港经济能够不比往年差已算托赖。财政司司长曾俊华日前说，全球经济有下行压力，要达到去年百分之二点五增长是个大挑战，显然非危言耸听。当被问到在新一年度《财政预算案》会否「派糖」，他大卖关子叫大家忍耐。

面对环球资产及商品价格贬值的紧日子，香港作为巨舰旁边的一只小舢舨，在浪涛中跌宕打转，既受中国经济不振、外围市况动荡、本地楼市掉头、零售市道倒退等负面因素交错夹击，还因本身政治气氛差及社会不和谐而自乱阵脚，初一流流旺角就爆发一场骚乱，极度「倒米」。自命高瞻远瞩的特区政府，除了看管库房储备，也有责任在不同景气施以不同松紧程度的逆周期财政政策保港安民，诚然，扶持措施须恰到好处，落在推动增长的骨节眼才会发挥效益，市民才会感受得到。

本地经济有所谓四大支柱行业，分别是贸易及物流、金融服务业、专业及工商业支援服务业、旅游业；而本地生产总值也由四大类开支构成，分别是私人消费开支、政府消费开支、本地固定资本形成、净出口。无论是四大行业抑或四大类开支，均显露不利的势头。

在四大支柱行业中，贸易及物流业占本地生产总值比重最大，对今年经济表现尤其重要。由于环球贸易持续放缓，去年本港整体出口下跌百分之一点八，业界形容今年若能力保不失，就算零增长已满意，可见形势之严峻。不过，这还未算最恶劣，因为有形或货物贸易向来录得逆差或净进口，对本地生产总值的贡献是负。在贸易及物流业领域，最重要其实是眼看不见的无形或服务出口。

香港属于服务型经济，服务出口对经济增长贡献巨大，雇用大量就业人口，提供与贸易相关的服务，特别是离岸贸易。由于中国进出口表现未见实质好转，很多企业又把生产线迁往其他低成本国家，对香港的贸易服务需求持续下降。此外，旅游也是香港很重要的服务输出，但去年访港旅客减少百分之二点五，为十一年来首次录得按年下跌，以现时气氛，估计今年会继续差，打击服务需求。换言之，最大的支柱行业对经济的支持每况愈下。

再看看本地生产总值的四大类开支，将更明白当前的艰难处境。去年第三季香港经济仍能录得百分之二点三增长，靠的是私人消费开支，其次才是政府开支。基于预期营商环境转坏，本地固定资本形成呈现跌幅，反映工商企业无意扩充，而整体货物出口及服务输出同样倒退，更显得私人消费的重要。

尽管私人消费开支增长在过去逐季放缓，但仍算是表现最好的一环，皆因本地失业率长年低企，楼价在去年第三季以前一直攀升，还有股市在上半年一轮冲刺，造就财富效应有助振兴消费。可惜这些利好因素已不再，楼价确认转势，负资产个案重现，环球及内地股市跌不停，港股左右受压，且企业冻薪裁员之声不绝，打工仔环境不容乐观。

另一方面，服务输出能否企稳，继续从海外带来服务及消费需求，也是能否抵御经济逆风的关键，然而观乎中国抛出的GDP百分之六点五至七区间目标，香港的货物贸易服务输出今年可打定输数。至于无形服务输出，其中金融服务实难寄厚望。旅游业亦是服务输出的重要一环，旅客消费占本港零售消费比例曾高达近五成，但随着访港旅客人数下跌，购买奢侈品的高消费旅客更像一去不返，服务需求恐有减无增，即使旅游业占本地生产总值比例非太高，然而对其他行业的衍生效益相当显着，打击程度不容忽视。

香港经济结构一向欠缺多元化，集中依赖少数产业，一荣俱荣、一损俱损，再加上当前社会内部混乱加剧，无论香港的「老本」多厚，也存在坐食山崩风险。悬剑随时落下，内部消费这堡垒一旦失守，就业和竞争力会急速恶化，财政司司长在即将公布的预算案中，除按照惯例罗列一盘流水账以外，从短、中、长期角度提出应对措施扶持经济乃应有之义。