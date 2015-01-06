香港《经济日报》：中央推深港通 港莫见树不见林

（1月6日社评）

沪港通通车仅两个月，国务院总理李克强昨便提出深港通，此反映纵有占中事件，中央仍信任香港，并续用香港金融市场助国家改革。香港应争取更多金融改革落户香港，谋求双赢。

到深圳考察的李克强昨表示，股市沪港通开通后，应有深港通。消息虽刺激深圳股市急飚逾4%，惟港股恒指却反高潮倒跌136点，此因沪港通开通后，资金北上内地显多于南下香港，市场预料深港通纵开通，受惠的主要是内地，香港得益恐有限。

惟此看法未免短视，因中央推沪港通后再推深港通，将强化香港作为国际投资者进入内地股市的桥头堡角色，有利本港财富管理中心的发展；且内地存款规模逾100万亿元人币，在内地投资渠道有限下，中港股市进一步接轨，香港长远将可吸纳更多内地资金南来。

更关键是，沪港通在去年11月中开通后，中央在不足两个月内便主动再推动深港通，对内地金融改革以至中港关系，实有更深层意义。

随着内地对外开放不断扩大，外界曾忧香港作为中国对外门户角色将明显淡化。尤其去年香港爆发占领运动，令中港关系空前紧绷，更惹忧虑中央或会因政治纷争而索性“放弃”香港。

若市场只着眼于深港通会对港股带来多少额外成交额、相关受惠股份会有多少上升空间，将只见树不见林，错过中央推深港通背后，对本港金融业未来发展的更大意义。

内地经历去年的深化改革元年后，今年将是深化改革的“落实年”，不少涉及对外开放的重大改革，将在年内陆续上马，就如国企改革重点是推动混合制，引入民间资金；金融改革则力推利率市场化、人民币进一步国际化，并要助内地企业走出去等，中央在在需要一个稳健的对外平台，助落实改革，香港在此无疑有优势地位。

港府必须把握契机，积极探讨香港在中央落实改革中可发挥的作用，并向中央力争以香港作为这些改革的先行先试窗口，既助香港金融业在激烈的区域竞争中，续保领先优势，亦助中央稳妥地逐步打开对外门户，创中港双赢局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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