香港政府与学生对话结束 未有突破（更新版2）

10月21日，香港民主抗议者在港府附近观看政府与学生示威者代表的对话视频。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月21日 - 数以千计的示威者周二于街道上全神贯注聆听学生领袖与香港政府间对话，学生领袖要求全面民主，而政府领导人则是试图结束长达数周的占中行动。

然而一如各界广泛预期的是，对话没有重大突破。学生领袖尚未决定是否要进行第二轮对话。

香港行政长官梁振英稍早暗示，选举香港2017年特首的程序上可以有所退让，但这仍远不及学生为主的示威群众所提出的要求。

在金钟集会的多处地方设有电视直播，数千人聚集在此观看政府与学联的对话。当学生领袖周永康发表开场白时不时可听见群众欢呼，而政务司长林郑月娥讲话时则有嘘声。

学生领袖周永康称，港府官员如今可以决定要成为民主的英雄或是历史罪人，相信每个香港市民都在等着看。

中国人大8月通过特首普选办法，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

示威者称这是中国式的假民主，称除非北京允许公民提名候选人，否则不会离开。

周永康补充道，希望香港政府不会成为民主的路障，但这也会帮助民众解除这些路障，带领香港人取得真正的民主改革。

政务司司长林郑月娥重申政府立场，称根据相关法律不可能开放公民提名候选人。

林郑月娥表示，香港特别行政区政府、社会以及中央政府已经听到学生的声音。她坐在U型席位的一边，有四名同僚陪同，面对身穿黑色上衣的五名学生代表。

她并说到，无论理想有多崇高，都应以合法、合情、合理方式争取，长期占领街道、堵塞交通，无助解决政制争议。

**“有讨论空间”**

港府官员称，将向中央提交民情报告，告知香港情势及示威者诉求。

中国中央电视台有直播这场对话，但仅播出香港政府官员发言的部分。

对话结束后，学生们尚未决定是否继续对话。周永康指称港府包括向中央提交民情报告等动作有限，不知是否只是“虚招”。

梁振英在政府与学生对话前表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂，首度对占领街道数周的示威者释出可能退让的讯息。

梁振英向记者表示，这还有讨论空间，可以使提名委员会更加民主。

占中活动已超过三周，示威者瘫痪交通，加上梁振英等政府官员的强硬谈话，各界对于周二会谈有重大突破期望不高。

“政府官员讲话好似录音机，一直重复着他们准备好的讲稿，”任职销售助理的Gladys Lee表示，”他们并未回应学生的任何问题，仅重述他们准备好的说法。”

示威活动中占中人士有时会与反占中人士及警方发生口角。警方先前曾发射催泪瓦斯、使用胡椒喷雾、并用上警棍，但尚未试图清场。

不过梁振英向记者表示，只要警方认为有必要，就可以采取清场行动。其职责为维护香港的法律与秩序。

他称与学生对话不会与警方行动挂勾，未来可能与学生进行多次对话，但从未说过对话的同时警方不会执行必要的行动。

梁振英不会参加与学生的对话，他拒绝透露是否有清场的最后期限，并称政府并未接获北京的任何指示。(完)

(编译 张明钧; 审校 屈桂娟)

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