高营运成本及人才短缺对香港营商环境造成负面影响--毕马威

路透香港1月26日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，高营运成本及人才短缺对香港的营商环境造成负面影响，建议政府进一步完善税制以提升竞争力。

毕马威于去年12月向香港商界行政人员进行调查，以了解他们对新一年度财政预算案的期望，并收到398份回覆。

调查发现，虽然香港的财政似乎相当稳健，但受访者认为高营运成本及人才短缺对香港的营商环境造成负面影响。维持竞争力将会是政府在新一份财政预算案中需要重点处理的事情。

毕马威指出，“超过40%的受访者认为政府当务之急是提升香港竞争力，高于民生及房屋问题(31%)。”至于可能出现的结构性赤字，53%的受访者认为政府应集中刺激经济增长以提高税收。

毕马威称，预期香港政府于2014/15财政年度将录得655亿港元综合盈余，远高于官方原先预计的91亿港元，主要原因是印花税及利得税收入较预期为高。

即使政府把财政储备的投资收益港币270亿港元注入新成立的房屋储备基金，预计香港在2014/15财政年度或录得港币385亿港元盈余。

就提升香港的竞争力方面，毕马威建议政府为在港设立总部或服务公司的企业提供税务优惠，并为中小企提供优惠利得税税率。调查显示，商界对于这些建议均表示欢迎。

行政长官梁振英此前在《施政报告》中提出为创新及科技发展提供策略环境。毕马威建议，政府就研发开支提供额外税务扣减，这将有助推动企业在研发方面作出投资，提升香港长远竞争力及可持续发展能力。

毕马威中国香港区税务主管合伙人刘麦嘉轩称，除了提供税务优惠外，香港也需要进一步完善税制，例如提高自动交换税务资料安排的明确性及透明度，藉此增加香港的竞争力，紧贴国际税务发展。这包括加大力度打击避税活动，并落实经合组织的税基侵蚀与利润移转行动计划。

香港财政司司长曾俊华将于2月25日发表2015/16年度财政预算案。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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