独家：和黄准备加入竞购英国移动运营商EE或O2的行列--消息

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦11月27日 - 数位知情人士透露，环球综合企业--和记黄埔0013.HK正准备洽购EE或是O2，后两者已同英国电讯(BT Group)(BT.L)就出售交易展开商谈。和记黄埔持有英国第四大移动电话运营商3 Group。
不愿具名的消息人士表示，和黄可能会在年底前提出竞购EE或是Telefonica(TEF.MC)旗下的O2，因预期英国电讯将在未来几周就出售交易作出决定。
消息人士称，和黄正咨询收购事宜。目前未能立即获得和黄的置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。