独家：和黄准备加入竞购英国移动运营商EE或O2的行列--消息

路透伦敦11月27日 - 数位知情人士透露，环球综合企业--和记黄埔0013.HK正准备洽购EE或是O2，后两者已同英国电讯(BT Group)(BT.L)就出售交易展开商谈。和记黄埔持有英国第四大移动电话运营商3 Group。

不愿具名的消息人士表示，和黄可能会在年底前提出竞购EE或是Telefonica(TEF.MC)旗下的O2，因预期英国电讯将在未来几周就出售交易作出决定。

消息人士称，和黄正咨询收购事宜。目前未能立即获得和黄的置评。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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