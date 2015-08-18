香港政府向泰国曼谷发出红色外游警示 因应当地发生爆炸事件

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透香港8月18日 - 因应昨日泰国曼谷旅游区发生炸弹爆炸事件，香港政府周二宣布，提升对曼谷的外游警示级别至＂红色＂，并呼吁市民如非必要，应避免前赴当地。
政府表示，对泰国其他地方的外游警示级别则维持＂黄色＂。
＂计划前赴泰国（曼谷）的市民应调整行程，如非必要，避免前赴当地，例如前往当地旅游；而身在当地的港人应加紧留意当地政府的公布，确保自身安全及避开受爆炸影响的地方。＂政府发言人称。
曼谷著名的四面佛寺附近周一发生炸弹爆炸，导致多人死伤，其中有两名香港居民确认在事件中遇难身亡。香港入境处截至今早收到涉及六名本港居民受伤的求助个，他们已被送往当地医院，其中一人在治疗后出院。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。