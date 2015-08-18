香港政府向泰国曼谷发出红色外游警示 因应当地发生爆炸事件

路透香港8月18日 - 因应昨日泰国曼谷旅游区发生炸弹爆炸事件，香港政府周二宣布，提升对曼谷的外游警示级别至＂红色＂，并呼吁市民如非必要，应避免前赴当地。

政府表示，对泰国其他地方的外游警示级别则维持＂黄色＂。

＂计划前赴泰国（曼谷）的市民应调整行程，如非必要，避免前赴当地，例如前往当地旅游；而身在当地的港人应加紧留意当地政府的公布，确保自身安全及避开受爆炸影响的地方。＂政府发言人称。

曼谷著名的四面佛寺附近周一发生炸弹爆炸，导致多人死伤，其中有两名香港居民确认在事件中遇难身亡。香港入境处截至今早收到涉及六名本港居民受伤的求助个，他们已被送往当地医院，其中一人在治疗后出院。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。