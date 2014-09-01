香港金管局助理总裁何东将离任 重返IMF任货币及资本市场局副局长

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港9月1日 - 香港金融管理局周一宣布，助理总裁（经济研究）何东已向该局呈辞，由今年10月18日起生效，他将加入国际货币基金组织（IMF）出任货币及资本市场局副局长一职。
何东在金管局负责有关货币及金融稳定研究事务，亦同时出任香港金融研究中心主任。他曾于世界银行任职，在2004年8月加入金管局出任外事处主管前，为国际货币基金组织的高级经济学家。
金管局总裁陈德霖对何东离任深感惋惜，并指何东在提升金管局及香港金融研究中心的研究能力方面作出重大贡献。他称，金管局正按既定程序物色适合的继任人选。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。