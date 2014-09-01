香港金管局助理总裁何东将离任 重返IMF任货币及资本市场局副局长

路透香港9月1日 - 香港金融管理局周一宣布，助理总裁（经济研究）何东已向该局呈辞，由今年10月18日起生效，他将加入国际货币基金组织（IMF）出任货币及资本市场局副局长一职。

何东在金管局负责有关货币及金融稳定研究事务，亦同时出任香港金融研究中心主任。他曾于世界银行任职，在2004年8月加入金管局出任外事处主管前，为国际货币基金组织的高级经济学家。

金管局总裁陈德霖对何东离任深感惋惜，并指何东在提升金管局及香港金融研究中心的研究能力方面作出重大贡献。他称，金管局正按既定程序物色适合的继任人选。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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