香港人士抗议导致内地赴港旅行团数量大幅下滑

路透香港3月13日（记者 Donny Kwok） - 3月初中国内地赴港旅行团数量下降约80%，因香港对内地的反感情绪上升和一系列抗议活动令很多人对去香港望而却步。

香港与内地的关系近几周越发紧张，香港本地人士指责内地游客占用香港的公共交通资源，以及大量购买奶粉和尿布等产品。

抗议者在口岸附近的购物中心与游客对质，抱怨游客推高物价和引发交通拥堵。

“以前我们每天接待400-500个旅行团，现在一天只有100多。这是2月底到3月初的情况。”香港入境旅游接待协会主席Paul Leung说道。

去年超过4,000万内地游客前往香港，而香港只有720万人口。

香港抗议者挥舞殖民地时代的旗帜，向游客高喊回家，引发冲突，警方被迫使用辣椒喷雾剂，一些店铺被迫关门。

内地游客表示震惊，称香港人粗鲁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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