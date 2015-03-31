2月访港旅客按年升22.4% 内地旅客增31.6%--香港旅发局

路透香港3月31日 - 香港旅游发展局周二公布数据显示，2月份整体访港旅客按年增加22.4%，其中中国大陆旅客增幅更达31.6%；升幅均较1月份大幅反弹，因今年农历新年在2月，而去年则在1月。

2月访港旅客增长动力来自内地旅客。月内访港总人次为540.6万，按月减少3.6%；其中内地旅客占84%为455.2万，较1月的449万增加1.4%。

月内短途地区市场整体旅客人次按年跌12.3%至55万，比1月跌大增21%。长途地区市场旅客人次按年减7.3%至25.9万，比1月的35万少26%。

至于其他新市场旅客人次按年下滑14.7%至4.52万，比1月份跌37%。

2月份不过夜旅客人次为308.2万，按年升38.3%；其中275.6万为中国大陆旅客，按年增加46.6%。

今年首两个月，访港旅客总数1,101.5万，按年升11.6%；其中内地旅客占904.2万，同比增15.8%。据香港政府统计处今天公布，2月零售销售货值及货量分别按年上升14.9%及18.2%；若合并首两月的数据以撇除春节假期因素影响，零售业销售数量与上年同期比较几乎持平。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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