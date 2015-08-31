7月访港旅客按年跌幅加快至8.4% 内地旅客急降一成--香港旅发局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月31日 - 香港旅游发展局周一公布数据显示，7月份整体访港旅客按年下跌8.4%，跌势比前一个加剧；其中主要客源--中国大陆旅客减幅更达9.8%，短途旅客跌幅则收窄至5.1%，南韩旅客跌幅仍然显著。
7月份暑假整体访港旅客为492.3万，比6月份的436.1万多12.9%；其中内地旅客占78%为384.5万，按月升15.4%。月内短途旅客跌幅收窄至5.1%，南韩连续第二个月排名短途旅客市场跌幅最大国家，月内旅客跌幅达22.4%。
南韩早前爆发中东呼吸综合征（MERS）疫情，香港政府并在7月9日对当地发出红色外游警示，但随着疫情受控，相关警示已于8月1日取消。至于南韩方面亦于7月9日向香港发出最低级别蓝色旅游警示，指香港H3N2流感患者及死亡数字不断增加，至本月中才撤销该警示。
综合今年首七个月整体访港旅客同比仅升1%，至3,425.1万；其中内地旅客升2.3%，为2,669.2万；短途及长途地区市场旅客分别按年减少4.5%及1.2%。
访港旅客下跌对本地零售业冲击持续。政府今天公布的7月份零售业总销货值按年下跌2.8%，连续五月滑坡。（完）
(记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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