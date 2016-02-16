香港迪士尼录得净亏损 因内地游客数量减少

路透上海2月15日 - 香港迪士尼(DIS.N)乐园2015年录得四年来首次净亏损，因内地游客数量大幅减少。

香港立法会经济发展事务委员会周一公布的报告称，香港迪士尼去年净亏损1.48亿港元（1,900万美元），之前三年都实现了盈利。

“在乐园2015年财政年度期间，香港旅游业受外围因素及整体市况和气氛的影响而面对非常大的挑战，”发布在香港旅游事务署网站上的报告指出。

报告称，香港迪士尼2015年录得51亿港元营收，同比下滑6%，为2009年以来首次。香港迪士尼游客人数也下降了近10%，为至少2008年以来首次，因内地游客数量大幅减少。

“中国内地和该地区游客数量减少是香港迪士尼整体游客数量下滑的主要因素，”迪士尼在给路透的邮件中称。

香港立法会经济发展事务委员会在报告中指出，上海迪士尼开业可能对香港迪士尼构成影响，并称香港迪士尼在考虑如何在“日趋激烈的竞争环境”以及“上海迪士尼度假区将于今年6月开幕”的情况下保持竞争力。（完）