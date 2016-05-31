香港旅发局：4月份访港旅客连续11个月滑坡 但按年跌幅为期内最少

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月31日 - 香港旅游发展局周二公布数据显示，今年4月份整体访港旅客按年下跌2.1%，为连续11个月下跌，但放缓程度比对上一个月改善，且为此期间内跌幅最低的一个月。
4月份整体访港旅客为468.63万人次，去年同期为478.9万人次；其中中国内地旅客占近74%，为345.9万人次，同比减少4%。
不过，非中国内地旅客则增加3.6%，增幅比3月份的2.8%为高。其中短途旅客增幅5.5%，以泰国和新加坡增长最大，分别达三成及10.4%。长途旅客按月升3.3%，其中英国、澳洲及德国旅客增长最多，分别达8.7%、7.1%及6.1%。
旅发局表示，今年首四个月整体访港旅客按年下跌8.8%，为逾1,842万人次，其中内地旅客跌幅达12.6%，至1,389万。
访港旅客下跌对本地零售业带来冲击。截至3月香港零售业总销售货值已连续13个月下滑。政府今天稍后将公布4月份零售业数据。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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