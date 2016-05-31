香港旅发局：4月份访港旅客连续11个月滑坡 但按年跌幅为期内最少

路透香港5月31日 - 香港旅游发展局周二公布数据显示，今年4月份整体访港旅客按年下跌2.1%，为连续11个月下跌，但放缓程度比对上一个月改善，且为此期间内跌幅最低的一个月。

4月份整体访港旅客为468.63万人次，去年同期为478.9万人次；其中中国内地旅客占近74%，为345.9万人次，同比减少4%。

不过，非中国内地旅客则增加3.6%，增幅比3月份的2.8%为高。其中短途旅客增幅5.5%，以泰国和新加坡增长最大，分别达三成及10.4%。长途旅客按月升3.3%，其中英国、澳洲及德国旅客增长最多，分别达8.7%、7.1%及6.1%。