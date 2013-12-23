香港《星岛日报》：“红衫军”离港 超廉团费堪疑

（12月23日社评）

内地“红衫军”赴台湾不成滞留香港，小规模“占领”落马洲两天。虽然他们最后接受旅行社赔偿，让事件初步解决，但是遗留下来的超廉团费疑窦，值得当局追查。

170位光顾直销公司保健产品，得以优惠价从北京及吉林南游穗港台的旅客，完成在港行程后，才获告知办不成入台证，大家身穿直销公司所发的红彤彤外套，赖在落马洲不走，导致一些旅游车要改用其他行车线落客。

今次事件的最大问题，出在内地负责替团员办理赴台证的旅行社，明知证件没有办妥，就不应该出团。还揭发团员所支付的优惠团费，竟然只需要3,500-4,000多元人民币(下同)不等，就可以享受超过一星期的穗港台三地行程，令人对旅行社如何收回成本产生疑问。

内地“零负团费”购物团，旅行社靠收取团员购物回佣来收回成本和赚钱，接待一方安排“刀手”导游宰客，以不良手法催逼团员购物。内地今年十月一日开始实施《旅游法》，强逼购物手法大为收敛，不过仍然有怀疑钻法律空子的情况。

新例下不少廉价旅行团要涨价一至两倍，今年黄金周内地来港购物团数，比去年同期急跌七成半，当局接到的内地旅客投诉，由七宗减至两宗，个别主力靠购物团维生的店铺和旅行社生意大受打击，整体零售市道则因自由行客消费大增，而有可观增长。

现时法例并非禁绝所有购物活动，规定有关活动，要在消费者报团时预先在行程上写清楚，如果大家你情我愿达成协议，或者有企业答谢顾客愿意向旅行社作出赞助补贴，购物团和廉价团不一定犯法。不过，当局要防止有旅行社藉此钻空子组织廉价宰客团，再暗中收取回佣牟利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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