香港《文汇报》：善待内地游客 谴责暴力冲击

（2月16日社评）

近期香港少数激进搞事者，打着“反水货”的幌子侮辱内地同胞，撕裂两地民众关系，摧毁香港素来良好的待客之道，严重损害营商环境，造成极其恶劣的后果。

昨日沙田商场的“反水货”示威者，肆意辱骂内地游客，令来港的内地游客遭受莫名其妙的无礼对待，备感委屈气愤，对香港留下极其负面的印象。香港素有购物天堂、旅游城市的美誉，热情有礼、服务周到是吸引游客的取胜之道。“反水货”示威者的粗暴言行，旨在吓走内地游客，完全是拆香港的招牌，倒香港的米。

港人和内地同胞本是一家人，血脉相连，无分彼此。港人不也是时常回内地消费、旅游，何曾遭受到内地人围堵谩骂。将心比心，如果港人也受到不礼貌对待，会有何感想。俗话说：“过门都是客”，香港人自己出外旅游，也不想被人歧视，不想被人指骂。更何况，香港消费市场能够保持持久旺盛，就业市场活跃，就是受惠于内地游客源源不断地来港消费。一小撮别有用心者在港粗暴对待内地同胞，令人情何以堪。

虽然刻意针对内地游客的示威者只占全体港人的极少数，但这一小撮别有用心的人却毁了香港的名声。事实上，近期透过网上煽动的“反水货”示威游行，挑战警方，制造冲突，其组织者、参加者已经触犯破坏社会安宁、非法集会、袭警、阻差办公、普通袭击及公众地方打斗等罪行。警方应严加取缔，迅速依法拘捕、提出检控，向社会传递粗暴对待内地游客绝非毫无代价的信息，通过法律手段发挥阻吓作用，维护香港法治和秩序，保障内地游客的合法权益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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