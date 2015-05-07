香港旅游业竞争力排名升至13位 但价格竞争力明显倒退

路透香港5月7日 - 世界经济论坛周四发表最新一份《旅游业竞争力报告》，香港在全球的排名比上次报告上升两位至第13位，但在价格竞争力方面则大幅滑落；至于中国的排名则大幅跃升至17位，较上次报告显着高28位。

在各项指标中，香港的地面及海外基建继续排行首位，资讯流通及营商环境居次席。但在价格竞争力方面，在141个国家/地区排行中排127位，比上次报告的32位大幅下滑；其中酒店价格竞争力方面排94。

香港商务及经济发展局局长苏锦梁回应指，在今次的报告，香港排名第13位，特别在基础建设、港口方面，香港的竞争力比较高。

＂整体而言，香港在旅游方面仍然有很高的吸引力。＂他说。

不过，3月份整体访港旅客行录得8.7%按年下跌，其中内地旅客跌幅达一成，短期地区市场旅客亦减少6.9%。政府日前公布的3月零售销售货值按年下跌2.9%，零售货量则较上年升0.8%，零售业销售表现仍然疲弱。有业界人士指，旅游业放缓或与早前发生的反水货客示威活动有关，同时港元跟随美元偏强，亦削弱香港的旅游吸引力。

被问到香港可如何改善价格竞争力，苏锦梁只表示，目前仍有很多旅客来香港购物，香港可能在其他方面有优势，包括保持品质水平、货真价实。

＂虽然（我们的）价格竞争力未必是最高，但整体来说，旅客仍然想来香港购物。＂他说。

此外，中国今年在旅游竞争力排名大幅爬升，其中以天然及文化资源方面较优胜，分别排行第六及第四；价格竞争力排34，整体基建排60位。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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